Россияне готовят провокацию на заводе Крымский титан в оккупированном Армянске — глава Херсонской ОВА 2 июня, 10:00 Завод Крымский титан в оккупированном Армянске (Фото:Wikipedia)

Россияне готовят провокацию на заводе Крымский титан в оккупированном Армянске. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, ссылаясь на данные сил сопротивления.

По его словам, оккупанты минируют территорию завода и завезли туда взрывчатку, а последствия вероятного взрыва могут стать «вторым Чернобылем».

«Выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор», — заявил он.

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Глава Херсонской ОВА говорит, что россияне минируют завод, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, обвинить Украину «в экологическом терроризме» и надавить на военно-политическое руководство и мировое сообщество.

«Мы четко осознаем угрозу для наших людей, проводим постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть», — добавил он.

26 мая ГУР сообщило, что РФ готовит масштабную провокацию на оккупированной Запорожской АЭС с объявлением об утечке ядерных материалов. На следующий день украинская разведка заявила, что россияне начали реализовывать провокацию с химическим оружием на временно захваченных территориях в Запорожской области.