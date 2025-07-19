В Telegram-каналах появились фото и видео задымления в районе Запорожской АЭС 19 июля (Фото: ASTRA via Telegram)

19 июля в районе Запорожской АЭС , которую захватила Россия, заметили столб дыма, позже оккупационные власти сообщили об отключении света в ряде населенных пунктов.

Обновлено 18:53 В Центре противодействия дезинформации заявили, что россияне в очередной раз распространяют фейки о Запорожской атомной электростанции, обвиняя Украину в якобы обстрелах территории ЗАЭС.

Реклама

«Такие заявления появились после сообщений о задымлении возле станции и обесточивании части временно оккупированной Запорожской области. На самом деле, по официальной информации Минэнерго и МАГАТЭ, речь идет о лесном пожаре на безопасном расстоянии от площадки станции», — отметили в ЦПД.

Также там заявили, что Россия активно использует дезинформацию о ЗАЭС, чтобы дискредитировать Украину, оправдать оккупацию ядерного объекта и навязать миру фейковую версию событий.



Обновлено 17:27 Министерство энергетики Украины опубликовало комментарий о ситуации вокруг ЗАЭС. В ведомстве заявили, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.

В Минэнерго отметили, что, по данным МАГАТЭ, задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии и угрозы ядерной безопасности на данный момент нет.

Министр Светлана Гринчук напомнила, что из-за действий оккупантов и российских обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блекаута. Она подчеркнула, что питание атомной электростанции генераторами — это чрезвычайные риски для ядерной безопасности.

«Несмотря на оккупацию объекта Россией, Украина продолжает выполнять свои обязательства, в частности, по ядерной безопасности, и обеспечивает электроснабжение ЗАЭС за счет мощностей объединенной украинской энергосистемы», — говорится также в заявлении украинского ведомства.



Telegram-канал ASTRA опубликовал фото и видео, на которых видно задымление.

Представитель оккупационной администрации Владимир Рогов сообщил, что свет исчез в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском и Веселовском районах Запорожской области.

Позже другой ставленник оккупантов Евгений Балицкий заявил, что электроснабжение восстанавливают.

ASTRA со ссылкой на местные каналы сообщила, что на въезде в Энергодар произошел лесной пожар и, вероятно, задымление связано с этим.

Оккупационная администрация ЗАЭС подтверждает, что пожар произошел не на ее территории, а в лесном массиве возле Энергодара.

Представители оккупационной администрации безосновательно заявили, что пожар якобы начался из-за обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины.

Министерства энергетики и Энергоатом сообщили РБК-Украина, что украинская сторона выясняет информацию о возможном инциденте на Запорожской АЭС.

ЗАЭС под оккупацией России

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года, после боев в Энергодаре.

В ноябре 2023 года президент Энергоатома Петр Котин сообщал, что на ЗАЭС на тот момент было 800 специалистов, которые несмотря на давление не подписывали контракты с оккупантами, еще 3000 работников пошли на сотрудничество с россиянами.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в феврале 2024 года сообщал, что на тот момент из нужных 10 тысяч сотрудников на ЗАЭС работала только половина.

В июле 2024 года Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска привезли на ЗАЭС сотрудников Росатома с шести российских атомных станций из-за отказа украинского персонала сотрудничать.

19 марта 2025 года американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил передать Запорожскую АЭС в собственность США, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

25 марта Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом подчеркнул: ЗАЭС — украинская атомная станция, и без Украины она работать не будет.

По его словам, Трамп высказал инициативу по совместному восстановлению ЗАЭС, на что президент Украины ответил: «Если вы будете вкладываться в модернизацию и поможете вернуть станцию — окей».

Страна-агрессор РФ возмутилась предложением США, утверждая, что оккупированная украинская станция является «российским ядерным объектом» и не может быть передана «другому государству».

4 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция, которая сейчас находится под контролем российских оккупантов, не готова к запуску из-за недостатка воды для охлаждения и нестабильности энергоснабжения.

4 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что россияне ударили по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, в результате чего на ЗАЭС произошел очередной блэкаут.