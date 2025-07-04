После российской атаки на Запорожской АЭС произошел блэкаут
Российские оккупанты 4 июля обесточили Запорожскую АЭС (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Из-за российского удара в пятницу, 4 июля, на Запорожской АЭС произошел блэкаут. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Telegram.
По словам Галущенко, враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности, добавили в Минэнерго.
С начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.
7 мая сообщалось, что в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из внешних линий электропередачи, соединяющих оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Россия в ночь на 4 июля атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения врага, 270 сбито огневыми средствами, 208 — локально потеряны.
В результате атаки погиб один человек — тело было деблокировано из-под завалов разрушенного здания на одной из локаций.
Также сообщалось о 26 пострадавших, среди них — один ребенок.