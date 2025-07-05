Генсек ООН предупредил, что российские удары ставят под угрозу ядерную безопасность Запорожской АЭС

5 июля, 20:58
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш (Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в субботу, 5 июля, осудил последние российские атаки по Украине и заявил, что эти удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на ЗАЭС.

Об этом говорится в заявлении спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

В частности, Гутерриш выразил обеспокоенность относительно эскалации и роста количества жертв среди гражданского населения в Украине.

Он также заявил, что нападения на гражданских и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом. Генсек ООН призвал к немедленному и полному прекращению огня

«Эти удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности», — отметили в ООН.

4 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что из-за российского удара на Запорожской АЭС произошел блэкаут.

По словам Галущенко, враг ударил по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности, добавили в Минэнерго.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

7 мая сообщалось, что в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из внешних линий электропередачи, соединяющих оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   ООН Антониу Гутерреш Война России против Украины Российская агрессия ЗАЭС Запорожская АЭС

