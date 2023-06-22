В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о подготовке Россией теракта на ЗАЭС

22 июня, 14:16
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности теракта на Запорожской АЭС якобы являются ложью. Свое мнение он никак не аргументировал.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Скорее всего, это — очередная ложь. Это и есть очередная ложь», — сказал пресс-секретарь диктатора РФ в своем комментарии.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил информацию о подготовке российскими оккупантами сценария с терактом на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. Со времени ее захвата российскими захватчиками была постепенно остановлена работа 5 из 6 реакторов станции. Ситуация особенно обострилась после 6 июня 2023 года, когда российские военные взорвали Каховскую ГЭС, что привело к уменьшению поступления воды для охлаждения реакторов.

20 июня 2023 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали пруд-охладитель. В Энергоатоме рассказали, что будет со станцией, если российские террористы совершат такие действия.

Теги:   Кремль Запорожская АЭС Теракт

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