Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма

10 июля, 01:10
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Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ будут на подступах к оккупированному Крыму (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ будут на подступах к оккупированному Крыму (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «логической риторикой» заявления о том, что российский диктатор Владимир Путин будет вынужден искать диалог, когда украинские войска подойдут к админгранице с оккупированным Крымом.

Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News, комментируя сообщение The Washington Post о тайном визите в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в этом июне.

Зеленский не опроверг сообщения WP о том, что во время недавнего визита Бернса в Киев украинские чиновники сообщили ему, что цель нового контрнаступления — приблизиться к админгранице с Крымом, а затем заставить президента РФ Владимира Путина начать переговоры.

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Отвечая на вопрос, «возможно ли это», Зеленский сказал: «Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен».

Зеленский добавил, что не чувствует «никакого давления» со стороны западных союзников относительно того, чтобы украинское контрнаступление происходило быстрее.

«Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся вперед, хотя и не так быстро [как хотелось бы]. Но мы продвигаемся», — говорит он.

Он подчеркнул, что «война должна закончиться справедливостью и миром, восстановлением нашей территориальной целостности».

«Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и замораживание конфликта не будет означать окончание войны», — сказал он.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Путин Крым Переговоры Переговоры с Россией Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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