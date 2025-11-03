Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Люди в метро Киева во время воздушной тревоги 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве и ряде областей в понедельник, 3 ноября, объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено в 10:32. Отбой угрозы баллистики.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики с северо-востока, а впоследствии — о скоростной цели на границе Донецкой и Харьковской областей в юго-западном направлении.

Тревога объявлена в восточных, частично — южных, северных и центральных областях Украины.

Фото: alerts.in.ua

Ранее 3 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия ночью атаковала Украину 12 ракетами, в том числе тремя Кинжалами, и 138 дронами. ПВО сбила и обезвредила один Кинжал и 115 дронов.

В Днепре в результате ракетной атаки возник пожар на предприятии. Также оккупанты атаковали дронами Николаев и область, возникли пожары, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

В Сумской области из-за удара БпЛА один погибший и 7 пострадавших.