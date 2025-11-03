Последствия атаки РФ на Тростянецкую громаду Сумской области, 3 ноября 2025 года (Фото: ГСЧС Сумской области)

В Сумской области в результате российской атаки шахедами на Тростянецкую общину в ночь на понедельник, 3 ноября, погиб один человек, пострадали — пятеро, среди них — двое детей двух и пяти лет. Об этом сообщает Сумская ОВА.

Погиб мужчина 52 лет. По данным спасателей ГСЧС, его тело деблокировали из-под завалов двухэтажного жилого дома, в котором возник пожар.

Фото: ГСЧС Сумской области

Также вечером 2 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Боромлянской громады. Поврежден объект инфраструктуры и жилые дома, в одном из них вспыхнул масштабный пожар.

Фото: ГСЧС Сумской области

Всего, по данным ГСЧС, в результате двух российских атак на Сумскую область пострадали семь человек, среди них — двое детей.

Ранее 3 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия ночью атаковала Украину 12 ракетами, в том числе тремя Кинжалами, и 138 дронами. ПВО сбила и обезвредила один Кинжал и 115 дронов.

В Днепре в результате ракетной атаки возник пожар на предприятии. Также оккупанты атаковали дронами Николаев и область, возникли пожары, есть повреждения энергетической инфраструктуры.