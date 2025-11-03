Россия ночью нанесла ракетный удар по Днепру, возник пожар на предприятии
Россия атаковала Днепр ракетой 3 ноября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)
Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 3 ноября, нанесли ракетный удар по Днепру, повреждено предприятие. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
По его словам, в результате атаки пострадал 37-летний мужчина, обошлось без госпитализации.
На предприятии возник пожар, его уже ликвидировали.
Также россияне ночью били артиллерией и FPV-дронами по Никополю. В Павлограде, по данным ОВА, количество пострадавших в результате атаки 2 ноября увеличилось до четырех.
За ночь противовоздушная оборона сбила над Днепропетровской областью два дрона.
В ночь на 3 ноября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов и ракет. В Днепре раздавались взрывы.
Также оккупанты атаковали дронами Николаев и область, есть повреждения энергетической инфраструктуры.
Враг ночью ударил по Тростянецкой громаде Сумской области, погиб один человек.