Ночная атака шахедами. В Николаевской области повреждена энергетическая инфраструктура и СТО, горел супермаркет

В Николаеве в результате российской атаки шахедами горел супермаркет, повреждены СТО и авто (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС)

Армия страны-агрессора России в ночь на понедельник, 3 ноября, атаковала Николаевскую область ударными БпЛА типа Shahed, в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

В 12 населенных пунктах отключали свет, но по состоянию на утро — все потребители запитаны. В результате обстрела обошлось без пострадавших.

Ночью шахеды также атаковали Николаев. Возник пожар в хозяйственном супермаркете, который уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, в Николаеве повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Информации о раненых нет.

Вечером 2 ноября россияне ударили ракетой по Сумской области и КАБами по Харькову. Ночью взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

1 ноября РФ атаковала Николаев баллистикой, в результате чего один человек погиб, еще 19 получили ранения, среди них — ребенок. В городе были повреждены АЗС и автомобили.