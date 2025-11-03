Ночная атака баллистикой и шахедами: ПВО Украины сбила один из четырех Кинжалов и 115 из 138 дронов

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 3 ноября, атаковали Украину 12 ракетами и 138 дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них — шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности, оккупанты ударили тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

Противовоздушная оборона обезвредила один Кинжал и 115 дронов на севере, юге и востоке страны.

По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

По состоянию на 08:30 3 ноября российская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько БпЛА.

В ночь на 3 ноября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов и ракет. В Днепре в результате ракетной атаки возник пожар на предприятии.

Также оккупанты атаковали дронами Николаев и область, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Враг ночью ударил по Тростянецкой громаде Сумской области, погиб один человек.