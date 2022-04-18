Москва горит. Появились фото российского крейсера незадолго до затопления 18 апреля, 09:17 Цей матеріал також доступний українською Фото подбитого крейсера Москва (Фото:OSINTtechnical)

Журналисты проекта OSINTtechnical, которые занимаются разведкой на основании открытых источников, опубликовали фото подбитого российского крейсера Москва.

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Судя по снимкам, поврежденный крейсер имел большой крен на левый борт.

В разных местах корабля видны большие задымления.

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«Похоже, что Москва горела внутри, прежде чем затонуть, из большинства видимых иллюминаторов виден сильный дым и пламя», — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.

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16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.

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