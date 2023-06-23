Нет причин употреблять йод. Ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики — ученые 23 июня, 11:51 Ни один сценарий событий на Запорожской АЭС не требует проведения йодной профилактики (Фото:ГУР)

Сейчас для украинцев нет причин употреблять таблетированные препараты йода или его растворы. Ни один сценарий событий, который может случиться на Запорожской АЭС не требует проведения йодной профилактики, сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

Сообщается, что радиоактивный йод образуется только тогда, когда энергоблок АЭС генерирует электроэнергию, а последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был переведен в состояние остановки в сентябре 2022 года. Сейчас все энергоблоки находятся в останове и не генерируют электроэнергию не менее 9 месяцев.

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Самый длинный период полураспада, когда количество радиоактивного вещества уменьшается в два раза, из изотопов йода имеет йод I-131, который составляет около 8 суток. Это в свою очередь означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода, а его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года.

Таким образом, йодопрофилактика не имеет смысла, поскольку при гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода.

По сообщению центра, безосновательное употребление Калия Йодида может нанести вред здоровью, а проглатывание настойки йода, Бетадина или раствора Люголя могут вызвать серьезные ожоги слизистой и отравления.

В Центре призвали доверять только официальным источникам информации.

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности охладитель.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС россиянами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.