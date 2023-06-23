Украина предупредила партнеров об угрозе российского теракта на ЗАЭС, МВД проведет работу с людьми — Зеленский 23 июня, 00:12 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 22 июня, предупредил, что российские оккупанты могут совершить теракт на захваченной ими Запорожской АЭС, и рассказал, как Украина пытается предотвратить катастрофу.

Глава государства рассказал, что Украина провела брифинг для стран-партнеров по поводу ситуации на ЗАЭС. Присутствовали страны Большой семерки, Большой двадцатки и представители международных организаций. По его словам, так как страна-агрессор Россия сейчас «глобальный центр цинизма», оттуда может поступить «любой приказ о любом зле, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу».



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«Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать… У мира достаточно силы, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более — радиационную катастрофу», — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что «радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого угодно в мире». Он добавил, что ЗАЭС необходимо деоккупировать, а каждый, кто закрыл глаза на ее захват российскими оккупантами, «фактически способствует не только этому российскому злу, а террору в целом».

Президент заявил, что поручил главе МВД Игорю Клименко провести разъяснительную работу с украинцами по поводу рисков.

«Проговорили сегодня с разведкой, СБУ и МВД соответствующие вопросы безопасности — и то, что касается Запорожской станции, и то, что касается последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Делаем все, чтобы подключить как можно больше сил и средств к давлению и воздействию на государство-террориста», — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что страна-агрессор рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС россиянами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения нужд станции.