Взрывы на складах в Ичне: появились утренние видео

В Сети появились новые видео со взрывам в Ичне Черниговской области, снятые во вторник утром, 9 октября.
На них видны густые клубы дыма, поднимающиеся с места пожара на складах Министерства обороны.
И хотя вспышки от взрывающихся снарядов видны уже не так хорошо, звуки разрывов слышны до сих пор.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.
После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.
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