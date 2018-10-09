Взрывы на складах в Ичне: появились утренние видео

Из-за взрывов власти эвакуировали около 10 тысяч человек

В Сети появились новые видео со взрывам в Ичне Черниговской области, снятые во вторник утром, 9 октября.

На них видны густые клубы дыма, поднимающиеся с места пожара на складах Министерства обороны.

И хотя вспышки от взрывающихся снарядов видны уже не так хорошо, звуки разрывов слышны до сих пор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.