09 октября 2018, вторник

Взрывы на складах в Ичне: появились утренние видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Из-за взрывов власти эвакуировали около 10 тысяч человек
Скриншот

Из-за взрывов власти эвакуировали около 10 тысяч человек

В Сети появились новые видео со взрывам в Ичне Черниговской области, снятые во вторник утром, 9 октября.

На них видны густые клубы дыма, поднимающиеся с места пожара на складах Министерства обороны.

И хотя вспышки от взрывающихся снарядов видны уже не так хорошо, звуки разрывов слышны до сих пор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию. 

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове