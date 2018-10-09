Из-за взрывов на складах в Черниговской области введены ограничительные меры, проводится эвакуация - Генштаб

В связи с взрывом на 6-м Арсенале, по всей Черниговской области введены ответные ограничительные меры, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

"В 3 часа 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня, Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба выбыла на место происшествия.

"Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы", - отметили в Генштабе.

Напомним, в Черниговской области взорвался склад боеприпасов. В настоящее время происходит эвакуация местных жителей из опасной территории, взрывы слышны на расстоянии в 50 км от места событий.