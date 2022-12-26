«Последствия агрессии РФ». В Воздушных силах прокомментировали новую атаку на аэродром Энгельс

26 декабря, 10:00
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В Воздушных силах назвали взрывы на аэродроме Энгельс последствиями агрессии РФ (Фото:Maxar Technologies)

В Воздушных силах назвали взрывы на аэродроме Энгельс последствиями агрессии РФ (Фото:Maxar Technologies)

В Воздушных силах прокомментировали новую атаку на аэродром Энгельс, которая произошла в ночь на понедельник, 26 декабря, заявив, что это стало последствием агрессии РФ.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной хлопок“, который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались», — подчеркнул он.

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По словам Игната, такие инциденты происходят чаще и это на руку Украине.

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Он призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

Также представитель командования отметил, что предыдущие атаки на российские военные аэродромы приводили к повреждениям самолетов.

В ночь на понедельник, 26 декабря, стало известно о мощном взрыве в районе российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.

СМИ сообщали о масштабном пожаре, площадь которого, вероятно, составила около 120 кв. м. Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов попытался успокоить население, заверив, что об эвакуации города речь не идет.

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Спустя несколько часов после первых сведений о новом ЧП на российском аэродроме Минобороны РФ озвучило официальное «объяснение» произошедшего: якобы «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО сбила украинский беспилотник. При этом российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных.

Это уже второй инцидент на авиабазе в Энгельсе (официальное ее название — Энгельс-2) за последние недели. 5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. С подобных самолетов Россия ранее наносила ракетные удары по Украине.

Аэродром Энгльс-2 находится примерно в 700 км от границы с Украиной.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Аэродром Воздушные силы Война России против Украины Энгельс

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