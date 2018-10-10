Взрывы на арсенале в Ичне. Что известно о пострадавших и последствиях для региона

В результате взрывов произошло пять попаданий снарядов, в частности, в четыре дома

Служба безопасности Украины рассматривает три версии причин детонации боеприпасов на арсенале Министерства обороны вблизи Ичне Черниговской области. Об этом - в сюжете Радио НВ.

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Основная версия - диверсия, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья - умышленный поджог или подрыв для сокрытия недостатка боеприпасов, сообщает пресс-служба президента. Глава государства Петр Порошенко отметил, что взрывы произошли выборочно в местах хранения систем залпового огня.

Он также подчеркнул, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

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Вследствии детонации боеприпасов пожар охватил около трети всего арсенала в Черниговской области, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Четыре очага пожара

Взрывы на военном складе в Ичне Черниговской области начались около четырех часов ночи. Сейчас пожар локализован. Слышны одиночные взрывы. В 16-километровой зоне проведут работы по очистке от взрывоопасных предметов, сообщает управление ГСЧС в Черниговской области.

Половину боеприпасов из арсенала уже перевезли в другие места, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко. Он уточнил, что взрывы произошли в четырех разных местах.

Эвакуация жителей

Сейчас эвакуированы более 12 тыс. человек. Премьер-министр Владимир Гройсман посетил один из пунктов временного пребывания эвакуированных жителей. Премьер подчеркнул, что нужно предупредить случаи мародерства. И создать условия для безопасного возвращения людей.

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Между тем более 60 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие из-за задымления, сообщили в Черниговской облгосадминистрации. Однако заместитель главы Черниговской ОГА Наталия Романова отметила, что серьезных травм никто не получил.

"Ни одного пострадавшего нет. Было пять попаданий, среди них четыре дома. Пострадали окна в ичнянской больнице от детонации", - рассказала Романова.

Предупреждение

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны предупреждал об опасности на арсенале в Ичне Черниговской области, заявил секретарь Комитета Иван Винник.

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Эту информацию подтвердил и народный депутат Украины от фракции Народный Фронт Александр Кодола. Он находился на месте событий, потому что это непосредственно рабочий округ депутата.

"Генштраб и руководство не сделали выводы. Пашинский лично подписывал предписания, результаты комиссии. Даже разработали проект строительства необходимых укреплений", - отметил Кодола.