Взрыв в Житомирской области. На участке дороги М-06 Киев-Чоп восстановлен проезд

В среду, 2 июля, возле трассы Киев — Чоп в Житомирской области произошел взрыв (Фото: Telegram/Малин Новости Житомирщины)

На участке дороги М-06 Киев-Чоп в Житомирской области полностью восстановлен проезд после масштабного взрыва, 2 июля .

Об этом говорится в сообщении Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

«В связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев — Чоп было ограничено. Движение открыто в две стороны — по всем полосам в каждом направлении. Проезд обеспечен», — говорится в сообщении.

Агентство призвало водителей быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила дорожного движения.

В среду, 2 июля, возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв. В результате взрывов погибли два человека, еще 24 пострадали, среди них четыре ребенка. Также в результате взрыва повреждены три линии электропередач, 735 абонентов остались без электричества.

Взрыв произошел на территории двух производственных помещений, они полностью уничтожены.