Ситуация со взрывом в Житомирской области находится под личным контролем Зеленского

Ситуация в Житомирской области, где в среду, 2 июля, произошел взрыв возле автодороги М-06 Киев-Чоп , находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Виктор Микита в Telegram.

«В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва на автодороге М-06 „Киев-Чоп“. Сразу после взрыва на месте начали работу представители ОВА и местной власти», — пишет он.

Он добавил, что в районе разрушений развернут штаб помощи тем, кто пострадал в результате взрыва. Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, которые участвуют в ликвидации последствий разрушений.

Также для ликвидации последствий были привлечены необходимые силы, специальная техника, инженерные средства и тому подобное. На месте работ обеспечено питание и доступ к воде.

«Ситуация находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», — добавил он.

В среду, 2 июля, возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв. В результате взрывов погибли два человека, еще 24 пострадали, среди них четыре ребенка. Также в результате взрыва повреждены три линии электропередач, 735 абонентов остались без электричества.

Взрыв произошел на территории двух производственных помещений, они полностью уничтожены.