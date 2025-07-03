Ситуация со взрывом в Житомирской области находится под личным контролем Зеленского
Последствия взрыва на Житомирщине, 2 июля (Фото: Telegram/Малин Новости Житомирщины)
Ситуация в Житомирской области, где в среду, 2 июля, произошел взрыв возле автодороги М-06 Киев-Чоп, находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает замглавы Офиса президента Виктор Микита в Telegram.
«В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва на автодороге М-06 „Киев-Чоп“. Сразу после взрыва на месте начали работу представители ОВА и местной власти», — пишет он.
Он добавил, что в районе разрушений развернут штаб помощи тем, кто пострадал в результате взрыва. Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, которые участвуют в ликвидации последствий разрушений.
Также для ликвидации последствий были привлечены необходимые силы, специальная техника, инженерные средства и тому подобное. На месте работ обеспечено питание и доступ к воде.
«Ситуация находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», — добавил он.
В среду, 2 июля, возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв. В результате взрывов погибли два человека, еще 24 пострадали, среди них четыре ребенка. Также в результате взрыва повреждены три линии электропередач, 735 абонентов остались без электричества.
Взрыв произошел на территории двух производственных помещений, они полностью уничтожены.