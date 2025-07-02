Неподалеку от Житомира прогремел взрыв, не связанный с тревогой (Фото: Суспільне Житомир / Telegram)

В среду, 2 июля, возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв, сообщил Житомирский городской совет в Telegram. Известно о двух погибших.

NV следит за последствиями взрывов.

23:10 Виталий Бунечко сообщил, что в результате взрывов погибли два человека, еще 24 пострадали, среди них четыре ребенка.

22:44 В Житомироблэнерго сообщили, что в результате взрыва повреждены три линии электропередачи, 735 абонентов остались без электричества.

22:10 Глава Глубочицкой громады в Житомирской области Сергей Сокальский сообщил телеканалу Киев24, что взрыв произошел на территории двух производственных помещений, они полностью уничтожены. Разрушены жилые дома, есть пострадавшие. По его словам, раздались два взрыва.

21:15 Бунечко сообщил, что на участке трассы М-06 (Киев — Чоп) возобновили двустороннее движение — по одной полосе в каждую сторону.

В Житомирском горсовете также уточнили, что взрыв произошел не на заправке, а на объекте у трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой.

20:24 Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что два взрыва произошли на трассе Киев-Чоп в населенном пункте Березина. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. Проезд по трассе минимальный, власти просят воздержаться от движения по ней до конца дня.

В Житомирской ОВА заявили, что причины взрыва выясняются. Жителей громады просят закрыть окна и минимизировать пребывание на улице.

19:59 В патрульной полиции Житомирской области сообщили, что движение по трассе Киев — Чоп перекрыто в обе стороны из-за происшествия на 126 км автодороги.

19:50 В полиции области уточнили, что взрыв произошел около 19:00 вблизи села Березина, на месте работают специалисты. Ранее появлялась информация о взрыве на АЗС.

19:38 Суспільне со ссылкой на полицию уточнило, что точное место взрыва сейчас устанавливают, повреждена заправка. Председатель Глибочицкой общины Сергей Сокальский в комментарии журналистам сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

В городском совете добавили, что причины инцидента сейчас устанавливаются. На место оперативно выехали экстренные службы. Также там добавили, что будут обновлять информацию об инциденте.

Суспільне отмечает, что информация о раненых сейчас уточняется. На месте работают следователи и экстренные службы.

Житомир.info написал, что взрыв произошел примерно в 18:00. Из-за этого, по их данным, движение транспорта на Житомирской трассе затруднено.