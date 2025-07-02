Без света 735 домов. В результате взрыва вблизи Житомира повреждены три линии электропередач

Как уточнили в Житомироблэнерго, над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад (Фото: www.facebook.com/ztoe.com.ua)

Врезультате взрыва вечером 2 июля в районе села Березина недалеко от Житомира повреждены три линии электропередачи мощностью в 10 кВ, а 735 домов временно остались без электроэнергии сообщили представители Житомироблэнерго.

В результате взрыва вечером 2 июля в районе села Березина недалеко от Житомира повреждены три линии электропередачи мощностью в 10 кВ, а 735 домов временно остались без электроэнергии сообщили представители Житомироблэнерго.

Реклама

«Из-за взрыва, который произошел сегодня около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой общины, повреждены 3 линии электропередачи 10кВ, отключены 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Без электроэнергии 735 домов», — заявили в учреждении.

Как уточнили в Житомироблэнерго, над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, укомплектованных всем необходимым.

Ранее в Житомирской областной военной администрации сообщили, что взрыв произошел 2 июля примерно в 18:00 на трассе в направлении Киева — за пределами кольцевой дороги.

Затем в патрульной полиции Житомирской области сообщили, что движение по трассе Киев — Чоп перекрыто в обе стороны из-за происшествия на 126 км автодороги.

При этом правоохранители также отмечали, что взрыв произошел около 19:00 вблизи села Березина, а Суспільне со ссылкой на полицию сообщало, что в результате инцидента оказалась повреждена одна из АЗС.

Позднее глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что взрывов было два и они произошли в населенном пункте Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06, в результате чего погибли два человека, а еще 15 — получили ранения.

Затем глава Глыбочицкой громады в Житомирской области Сергей Сокальский заявил, что взрывы произошли около 18:00 по киевскому времени на территории двух производственных помещений, которые в результате инцидента были полностью уничтожены.