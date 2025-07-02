По словам председателя Глыбочицкой общины Сергея Сокальского, он лично слышал два очень мощных взрыва. (Фото: Скриншот из видео/t.me/zhytomyrmilitaryadministration)

Два взрыва вблизи Житомира произошли около 18:00 по киевскому времени на территории двух производственных помещений.

Соответствующие детали инцидента 2 июля озвучил глава Глыбочицкой громады в Житомирской области Сергей Сокальский в комментарии каналу Киев24.

«Несколько часов на месте работает следственная группа. Множество силовых структур устанавливают обстоятельства. На эту минуту пока непонятны абсолютно причины взрыва. Единственное, что могу сказать — инцидент произошел на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. К сожалению, множество жилых домов разрушено. Множество людей также постраждали. (Это — ред.) Все, что могу сказать», — сказал он.

По словам Сокальского, он лично слышал два очень мощных взрыва.

«Я слышал два (взрыва — ред.) очень мощных. Произошли они около 18:00. (…) Множество людей эвакуированы в медицинские учреждения. Куда — я не могу сказать, тут очень большой поток по трассе, пробки, дорога перекрыта», — сказал он.

Ранее в Житомирской областной военной администрации сообщили, что взрыв произошел 2 июля примерно в 18:00 на трассе в направлении Киева — за пределами кольцевой дороги.

В патрульной полиции Житомирской области сообщали, что движение по трассе Киев — Чоп перекрыто в обе стороны из-за происшествия на 126 км автодороги.

При этом правоохранители также отмечали, что взрыв произошел около 19:00 вблизи села Березина, а Суспільне со ссылкой на полицию сообщало, что в результате инцидента оказалась повреждена одна из АЗС.

Позднее глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что взрывов было два и они произошли в населенном пункте Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06, в результате чего погибли два человека, а еще 15 — получили ранения.