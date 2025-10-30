Посылка, которая взорвалась в четверг, 30 октября, в сортировочном центре Укрпошты , должна была отправиться за границу. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

«Сегодня, 30 октября, на таможенном посту Укрпошта Киевской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины, произошел взрыв неизвестного предмета, который был вложением в посылку», — говорится в сообщении.

По словам Гостаможслужбы, пострадали двое работников Киевской таможни и трое работников Укрпошты. Всем оказали медицинскую помощь.

Экстренные службы закончили работать. Продолжаются следственные действия.

Государственная таможенная служба сообщила, что оформление отправлений в этой зоне временно приостановили. Работу возобновят в кратчайшие сроки с учетом ситуации с безопасностью, говорит ГТС.

Оформление импорта происходит в штатном режиме.

Гостаможслужба сообщает, что благодаря ее информационной системе удалось оперативно определить личность отправителя и выявить еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением.

По словам ГТС, все отправления от данного отправителя обнаружили, а их таможенное оформление приостановили.

30 октября произошел взрыв в помещении почтового оператора в Соломенском районе Киева. Городской голова Виталий Кличко впоследствии сообщил, что взрыв произошел в одном из отделений Укрпошты.

Позже директор Укрпошты Игорь Смелянский прокомментировал взрыв на одном из сортировочных центров в Киеве. По его словам, инцидент произошел во время контроля за пересылкой запрещенных вещей.