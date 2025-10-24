Фото с места трагедии в Овруче (Фото: Национальная полиция)

В Овруче Житомирской области в пятницу, 24 октября, мужчина взорвал взрывное устройство на перроне вокзала, во время пограничной проверки пассажиров. Погиб подрывник и трое женщин, одна из них — пограничница. 12 человек травмированы.

NV следит за развитием событий.

13:58 В полиции уточнили, что взрыв произошел на перроне вокзала в Овруче, подрывник — 23-летний харьковчанин

По данным полиции, работники ГПСУ «проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда».

В это время на перроне один из пассажиров достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. Этот мужчина, 23-летний житель Харькова, погиб.

Также смертельные ранения получили еще трое женщин 29, 58 и 82 лет, все — жительницы Коростенского района Житомирской области, где расположен Овруч. Среди погибших — пограничница.

13:42 Первые официальные данные: пограничники подтвердили данные о 4 погибших и 12 раненых. Среди погибших — подрывник, пограничница и еще двое гражданских

По данным ГПСУ, подрыв «неизвестного взрывного устройства» совершил человек вовремя проверки документов на железнодорожной станции Овруч, в контролируемом пограничном районе.

Погибла пограничница и двое гражданских человек. Мужчина, который совершил подрыв, умер в карете скорой помощи.

Еще двое военнослужащих из состава пограничного наряда и 10 гражданских получили ранения. Пострадавшим сразу оказали первичную домедицинскую помощь.

Предварительно установлено, что мужчина, который осуществлял подрыв, был жителем Харькова. В ГПСУ уточнили, что недавно его задерживали за попытку нарушения государственной границы на западном участке Украины.

ГПСУ также обнародовала фото с места происшествия.

Фото: ГНСУ

13:33 Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщило о пяти погибших и рассказало первые детали трагедии

Собеседник агентства пояснил, что в поезде проходила проверка документов. «Мужчина не мог объяснить, куда едет и зачем. Пограничница попросила его выйти, после чего мужчина взорвал, по предварительным данным, гранату», — сообщил источник.

Известно, что погиб сам мужчина, женщина-пограничница, которая проводила проверку документов, и еще трое женщин.

13:03 Местное издание Коростень today пишет, что мужчина взорвал гранату во время задержания в пригородном поезде. На месте происшествия работают правоохранители, медики и другие службы.

В Телеграмм-канале Коростень today сообщается о четырех погибших. Также там были обнародованы отретушированные фотографии — как утверждается, с места происшествия. На них - погибшие и раненые люди.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает о гибели четырех человек и ранении двух. Предварительно, мужчина, который совершил подрыв, был в розыске.

Суспільне со ссылкой на пресс-офицера Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванну Силецкую также подтверждает инцидент.