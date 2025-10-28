В Хмельницком правоохранители рассматривают различные причины взрыва, произошедшего в жилом доме во вторник, 28 октября . Среди них — детонация взрывного предмета.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона Єдині новини.

«Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе — взрыв определенного взрывного предмета. Поэтому, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами, мы ни одну из версий как основную не определяем», — отметил Тюрин.

По его словам, окончательные выводы о причине взрыва будут сделаны после завершения следственных действий и экспертиз.

Ранее 28 октября местные Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в многоэтажке в Хмельницком, в результате чего разрушены три этажа.

Предполагалось, что причиной является утечка газа. В полиции Хмельницкой области также сообщали, что причиной взрыва в жилой многоэтажке стал бытовой газ.

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок. Частично разрушены девять квартир, еще 15 — повреждены. Предварительно, под завалами может быть человек.