«Система контроля сработала». Директор Укрпочты прокомментировал взрыв на сортировочном центре в Киеве

В Укрпочте отреагировали на взрыв на сортировочном центре в Киеве (Фото: Укрпошта)

Директор Укрпочты Игорь Смелянский прокомментировал взрыв на одном из сортировочных центров в Киеве. По его словам, инцидент произошел во время контроля за пересылкой запрещенных вещей.

Об этом он сообщил в четверг, 30 октября.

«Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Смелянский.

Продолжается расследование. Подробности директор Укрпочты пообещал предоставить, когда позволит следствие.

«Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких», — добавил он.

Ранее полиция сообщила, что в Киеве во время осмотра посылки в помещении почты произошел взрыв, пятеро работников ранены.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло в сортировочном центре во время осмотра одной из посылок.