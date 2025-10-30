Повреждения в отделении Новой Почты в Чугуеве (фото иллюстративное) (Фото: Новая Почта via Telegram)

Полиция выясняет обстоятельства взрыва, произошедшего в помещении почтового оператора в Соломенском районе Киева в четверг, 30 октября. Об этом написала полиция Киева в Telegram.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло в сортировочном центре во время осмотра одной из посылок.

По предварительным данным, взрывом травмированы пять работников отделения — медики оказывают им помощь.

Реклама

На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции и медики. Причины и обстоятельства взрыва в настоящее время устанавливаются.