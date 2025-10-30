В Киеве во время осмотра посылки в помещении почты произошел взрыв, пятеро работников ранены — полиция
Повреждения в отделении Новой Почты в Чугуеве (фото иллюстративное) (Фото: Новая Почта via Telegram)
Полиция выясняет обстоятельства взрыва, произошедшего в помещении почтового оператора в Соломенском районе Киева в четверг, 30 октября. Об этом написала полиция Киева в Telegram.
Как сообщили в полиции, происшествие произошло в сортировочном центре во время осмотра одной из посылок.
По предварительным данным, взрывом травмированы пять работников отделения — медики оказывают им помощь.
На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции и медики. Причины и обстоятельства взрыва в настоящее время устанавливаются.