Выплаты ВПЛ с 1 ноября: кому нужно пройти идентификацию и какие условия нужно знать

Чтобы не потерять выплаты, отдельным категориям внутренне перемещенных лиц нужно пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. NV рассказывает, как это сделать, и какие условия предоставления помощи ВПЛ нужно знать.

Кому и как нужно пройти физическую идентификацию

О необходимости пройти физическую идентификацию до 1 ноября Пенсионный фонд Украины сообщил 13 октября.

Согласно сообщению, это касается получателей социальных пособий, которые получали выплаты с февраля 2022 года по июнь 2025 года, в соответствии с постановлением КМУ 214 от 7 марта 2022 года Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения.

Им прислали соответствующие сообщения с рекомендациями, как пройти физическую идентификацию, в их личные кабинеты на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в рубрику Индивидуальные сообщения в разделе Мои сообщения.

Без прохождения физической идентификации выплаты могут прекратить.

Пройти ее необходимо

малообеспеченным семьям;

детям, над которыми установлена опека или попечительство;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе с инвалидностью и родителям-воспитателям/приемным родителям, которые получают выплаты за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа/приемных семьях;

детям, которые больны тяжелыми болезнями;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

лицам, получающим пособие по уходу;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату.

В Пенсиооном фонде напомнили, что обязанность проходить физическую идентификацию получателям этих пособий определена постановлением КМУ 695 от 11 июня 2025 года, постановлением КМУ 675 от 25 июня 2025 года и постановлением КМУ 766 от 23 июня 2025 года.

Как пройти физическую идентификацию:

прийти лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность и содержащим информацию о возрасте и месте жительства;

с помощью Дія.Підпис в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда;

через видеосвязь, подав заявку на портале Пенсионного фонда;

в дипломатическом учреждении за рубежом, обратившись для подтверждения факта пребывания лица в живых.

В Пенсионном фонде также отметили, что получатели государственных социальных услуг, которым в сентябре 2025-го прекращены выплаты, должны обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и необходимыми документами для назначения и продолжения выплат.

Дополнительные условия и категории для выплат ВПЛ, введенные в августе

В августе 2025 года истек шестимесячный срок, на который продлили помощь ВПЛ, но Кабмин принял решение продлить выплаты ВПЛ на еще один срок, определив дополнительные условия и категории.

В Минсоцполитики заявили, что социально уязвимым категориям ВПЛ продолжат выплаты даже в том случае, если ранее, согласно порядку, они теряли такое право. Это, в частности, касается лиц с инвалидностью I — III группы, семей с детьми в возрасте до 18 лет, а если они учатся, то до 23 лет, семей, все члены которых являются нетрудоспособными.

Вопрос выплат на проживание ВПЛ и критерии, которые дают право на такие выплаты, уточняет постановление КМУ 332 от 20 марта 2022 года. Постановление КМУ 709 от 11 июля 2023 года охватывает вопросы регистрации и оформления выплат.

ВПЛ не нужно обращаться за продлением выплат после августа 2025 года, поскольку оно произошло автоматически.

Размер выплат составляет 2000 грн на одно взрослое лицо и 3000 грн на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.

На каждого члена семьи ВПЛ, которые имеют низкие доходы или относятся к уязвимым категориям, эта помощь выплачивается ежемесячно.

С августа ввели изменения к продолжению выплат отдельным категориям ВПЛ.

В частности, с 1 сентября 100 тысяч гривен на депозитном счете не препятствуют получению помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки и детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа.

Если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему пособия в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или устроилось на работу, выплата ему пособия возобновляется с того месяца, в котором человек начал работать.

Кому отменили выплаты с сентября

С сентября 2025 года Кабмин не продлил выплаты следующим, категориям ВПЛ: