Відновлення 2025: кто и как может дистанционно обследовать разрушенное жилье — объясняют юристы

10 июля, 12:33
Последствия российского обстрела Донецкой области, 9 июля 2025 года (Фото: Вадим Филашкин / Telegram)

Владельцы разрушенного или поврежденного жилья, которое находится в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, теперь смогут получить компенсацию — даже если невозможно провести физическое обследование дома. С недавних пор заработал механизм дистанционного обследования объектов в рамках программы єВідновлення. Это позволяет подавать заявку без выезда комиссии — по фото, видео или спутниковым снимкам.

Кто имеет право, как собрать доказательства и что дает этот механизм — объясняют эксперты Юридического Гончаренко центра.

Кто может воспользоваться новыми правилами

Воспользоваться дистанционным обследованием и подать на компенсацию могут владельцы жилья, которое:

расположено в зоне активных или возможных боевых действий;

уничтожено или существенно повреждено в результате войны;

внесено (или будет внесено) в Реестр поврежденного имущества.

Это особенно важно для людей, которые не могут безопасно посетить свои дома из-за обстрелов, минирования или оккупации. Дистанционное обследование позволит собрать доказательства без риска для жизни.

Как будет происходить дистанционное обследование

Отныне комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях смогут проводить обследование жилья на основе:

спутниковых снимков;

видео и фото с дронов;

фотографий, сделанных самим владельцем.

«Фактически, человек может сделать фото или видео с места разрушения, подать его вместе с заявкой — и это будет достаточным основанием для обследования и принятия решения о компенсации», — объясняет Николай Брюховецкий, директор Юридического Гончаренко центра.

Какие фото считаются приемлемыми

Для дистанционного обследования нужно предоставить цветные, четкие фото с геолокацией, на которых:

виден весь участок и дом как минимум с трех ракурсов;

хорошо зафиксированные несущие конструкции: стены, крыша, перекрытия;

присутствуют ориентиры: адресные таблички, номера домов, характерные объекты.

Дополнительно можно добавить акты ГСЧС, полиции или свидетельства очевидцев, если они есть. Это повышает шансы на положительное решение.

Что происходит после обследования

Если комиссия признает материалы достаточными, составляется акт обследования и жилье вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это дает право на получение жилищного сертификата — документа, позволяющего приобрести новое жилье в безопасном регионе.

В первую очередь механизм будет работать в громадах, где продолжаются боевые действия, а впоследствии будет распространен на другие территории, включая временно оккупированные.

Как подать заявку

Заявку на компенсацию можно подать:

через приложение или портал Дія;

офлайн — в ЦНАПе или органе местного самоуправления.

Для этого нужно:

1. Авторизоваться в Дії или обратиться в ЦНАП.

2. Выбрать услугу Компенсация за разрушенное жилье.

3. Загрузить фото, описать повреждения, добавить другие документы (при наличии).

4. Подать заявку и ожидать обследования или решения.

Какой документ получит заявитель

В случае положительного решения заявителю выдается жилищный сертификат. Его можно использовать:

для покупки жилья на первичном или вторичном рынке;

для инвестирования в новое строительство;

или для строительства жилья самостоятельно, в зависимости от условий реализации программы.

На что обратить внимание

Важно, чтобы жилье было зарегистрировано в официальных реестрах — если не зарегистрировано, нужно сделать это как можно скорее.

Фото должны быть актуальными и достоверными, иначе у комиссии могут возникнуть основания для отказа.

Если вам отказали — можно обжаловать решение или обратиться за помощью к юристам.

При необходимости получить юридическую консультацию внутренне перемещенные лица могут обратиться на горячую линию Бесплатной юридической помощи от государства. Проконсультировать могут по номеру 0 800 213 103.

Безоплатную юридическую помощь ВПЛ предоставляют также на горячей линии Юридического Гончаренко центра.

