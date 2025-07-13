Субсидия на аренду жилья: как ВПЛ подать обращение, если арендодатель юридическое лицо

Субсидии на аренду жилья для ВПЛ (Фото: depositphotos.com)

Внутренне перемещенное лицо, которое арендует жилье у юридического лица, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Как ВПЛ подать заявление на субсидию на аренду жилья, если арендодатель юридическое лицо

Постановлением Правительства от 11.04.2025 № 422 усовершенствованы механизмы предоставления нового вида государственной поддержки внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) путем назначения субсидий на наем жилья.

Реклама

В частности ВПЛ, которые арендуют жилье у юридических лиц, могут приобщаться к программе государственной адресной помощи, направленной на покрытие расходов на аренду жилья.

В таком случае наниматель, который является уполномоченным лицом домохозяйства по получению субсидии на наем жилья, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья между наймодателем — юридическим лицом и нанимателем.

Какие документы прилагаются к заявлению

При обращении внутренне перемещенное лицо — наниматель жилья, вместе с заявлением (установленной формы) и договором найма, подает в отдельных случаях другие документы, подтверждающие право или статус / состояние здоровья такого лица или подтверждающие определенные жизненные обстоятельства:

▪ копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя прав распоряжения жилым помещением;

▪ сведения о расторжении брака, установлении для супругов режима отдельного проживания, взыскании алиментов, определении места жительства ребенка с одним из родителей и т. д.

Способы подачи документов

Документы можно подать через:

▪ органы Пенсионного фонда Украины — сервисные центры или портал электронных услуг ПФУ;

▪ Центры предоставления административных услуг;

▪ уполномоченные банки (при технической возможности);

▪ Социальный портал электронных услуг Министерства социальной политики Украины (при технической возможности).

Напомним, примерный договор аренды установленной формы уже готов — достаточно скачать, заполнить необходимые данные и подписать его с владельцем жилья.