Субсидия на аренду жилья: как ВПЛ подать обращение, если арендодатель юридическое лицо
Субсидии на аренду жилья для ВПЛ (Фото: depositphotos.com)
Внутренне перемещенное лицо, которое арендует жилье у юридического лица, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Как ВПЛ подать заявление на субсидию на аренду жилья, если арендодатель юридическое лицо
Постановлением Правительства от
В частности ВПЛ, которые арендуют жилье у юридических лиц, могут приобщаться к программе государственной адресной помощи, направленной на покрытие расходов на аренду жилья.
В таком случае наниматель, который является уполномоченным лицом домохозяйства по получению субсидии на наем жилья, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья между наймодателем — юридическим лицом и нанимателем.
Какие документы прилагаются к заявлению
При обращении внутренне перемещенное лицо — наниматель жилья, вместе с заявлением (установленной формы) и договором найма, подает в отдельных случаях другие документы, подтверждающие право или статус / состояние здоровья такого лица или подтверждающие определенные жизненные обстоятельства:
▪ копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя прав распоряжения жилым помещением;
▪ сведения о расторжении брака, установлении для супругов режима отдельного проживания, взыскании алиментов, определении места жительства ребенка с одним из родителей
Способы подачи документов
Документы можно подать через:
▪ органы Пенсионного фонда Украины — сервисные центры или портал электронных услуг ПФУ;
▪ Центры предоставления административных услуг;
▪ уполномоченные банки (при технической возможности);
▪ Социальный портал электронных услуг Министерства социальной политики Украины (при технической возможности).
Напомним, примерный договор аренды установленной формы уже готов — достаточно скачать, заполнить необходимые данные и подписать его с владельцем жилья.