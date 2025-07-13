Субсидия на аренду жилья: как ВПЛ подать обращение, если арендодатель юридическое лицо

13 июля, 08:20
Поделиться:
Субсидии на аренду жилья для ВПЛ (Фото: depositphotos.com)

Субсидии на аренду жилья для ВПЛ (Фото: depositphotos.com)

Внутренне перемещенное лицо, которое арендует жилье у юридического лица, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья.

Читайте также:
Субсидия на аренду жилья 2025. Кто из ВПЛ может получить, как и где оформить, какой размер

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Как ВПЛ подать заявление на субсидию на аренду жилья, если арендодатель юридическое лицо

Постановлением Правительства от 11.04.2025 № 422 усовершенствованы механизмы предоставления нового вида государственной поддержки внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) путем назначения субсидий на наем жилья.

Реклама

В частности ВПЛ, которые арендуют жилье у юридических лиц, могут приобщаться к программе государственной адресной помощи, направленной на покрытие расходов на аренду жилья.

В таком случае наниматель, который является уполномоченным лицом домохозяйства по получению субсидии на наем жилья, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья между наймодателем — юридическим лицом и нанимателем.

Читайте также:
Субсидии на аренду жилья 2025: как расширили помощь и что меняется для ВПЛ с 1 мая

Какие документы прилагаются к заявлению

При обращении внутренне перемещенное лицо — наниматель жилья, вместе с заявлением (установленной формы) и договором найма, подает в отдельных случаях другие документы, подтверждающие право или статус / состояние здоровья такого лица или подтверждающие определенные жизненные обстоятельства:

копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя прав распоряжения жилым помещением;

сведения о расторжении брака, установлении для супругов режима отдельного проживания, взыскании алиментов, определении места жительства ребенка с одним из родителей и т. д.

Читайте также:
Субсидия на аренду жилья 2025. Куда обратиться за назначением и какие документы нужны

Способы подачи документов

Документы можно подать через:

органы Пенсионного фонда Украины — сервисные центры или портал электронных услуг ПФУ;

Центры предоставления административных услуг;

уполномоченные банки (при технической возможности);

Социальный портал электронных услуг Министерства социальной политики Украины (при технической возможности).

Напомним, примерный договор аренды установленной формы уже готов — достаточно скачать, заполнить необходимые данные и подписать его с владельцем жилья.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   ВПЛ жилье для ВПО Субсидии Аренда жилья Жилищно-коммунальные услуги Заявление Документы Пенсионный фонд Договор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies