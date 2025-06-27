Международный Реестр убытков: как подать заявление об утраченной недвижимости на ВОТ

27 июня, 12:41
Мелитополь (Фото: Alexander Ermochenko/Reuters)

Мелитополь (Фото: Alexander Ermochenko/Reuters)

Международный Реестр убытков для Украины открыл категорию заявлений о потере доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Как подать заявление в международный Реестр убытков об утраченной недвижимости на ВОТ

25 июня 2025 года международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, объявил об открытии новой категории заявлений — A3.6 Потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Эта категория предназначена для владельцев жилого и нежилого недвижимого имущества, расположенного на временно оккупированных территориях, которые полностью или в значительной части потеряли доступ или контроль над своим имуществом без зависимости от РФ, ее правительства, местных и региональных органов власти или любой организации, находящейся в их собственности или под их контролем.

Пострадавшие могут подать заявление о возмещении только по стоимости недвижимого имущества.

Для подачи заявления владельцы должны доказать, что право собственности принадлежит им и предоставить документы в поддержку своего заявления.

С формами и правилами подачи новых категорий заявлений можно ознакомиться на официальном сайте Реестра убытков.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков утвержден и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2024 года № 365.

Все заявления в международный Реестр убытков подаются через портал Дія.

На сегодня Реестром убытков открыто 11 категорий заявлений, в частности относительно вынужденного внутреннего перемещения, нарушения личной неприкосновенности и повреждения или уничтожения жилого и нежилого недвижимого имущества.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Недвижимость Жилье ВПЛ Временно оккупированные территории Заявление Реестр Собственность Возмещение Война России против Украины Репарации

