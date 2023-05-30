Объясняют юристы. Какие выплаты для срочников в Украине и намерены ли их изменять 30 мая, 21:14 Выплата срочникам, не участвующим в боевых действиях, сводится к должностному окладу, который составляет от 350 до 700 грн (Фото:khoda.gov.ua)

NV и ОО Юридическая Сотня выясняют, на какие выплаты могут претендовать военнослужащие срочной службы, а также могут ли они уволиться со службы в период военного положения.

В период военного положения в Украине солдаты срочной службы получают должностной оклад в размере от 350 до 700 грн в месяц, койко-место в казарме, также обеспечиваются военной формой и питанием. Пока действует режим военного положения, они не могут уволиться со службы в армии, даже при условии, что уже отслужили год после призыва.



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По просьбе NV юристы ОО Юридическая Сотня объясняют, почему срочники получают такие мизерные суммы, могут ли они претендовать на денежные надбавки и какие основания для увольнения со службы имеют по состоянию на сегодняшний день.

С 24 февраля 2022 года для срочников было установлено дополнительное вознаграждение за прохождение военной службы. Как долго его выплачивали, о каких суммах шла речь?

Сначала это было только вознаграждение до 100 тыс. грн в случае участия в боевых действиях, затем срочники были «упразднены» из исключений по выплате дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн во время военного положения. То есть с марта 2022 года они получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн, независимо от участия в боевых действиях.

С февраля 2023 года такое дополнительное вознаграждение выплачивается в размере 30 тыс. грн: военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задачи согласно боевым приказам или распоряжениям, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач. Здесь, в отличие от абзаца о вознаграждении в размере до 100 тыс. грн, срочники не указаны.

По состоянию на сегодняшний день оплата срочникам, не участвующим в боевых действиях, сводится к должностному окладу, который составляет от 350 до 700 грн — в зависимости от тарифного разряда. Откуда такие мизерные суммы?

В соответствии с постановлением КМУ № 704 размеры должностных окладов, окладов по воинским или специальным званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются исходя из размера 1762 гривни и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14. Приложение 12 касается непосредственно срочников. Оно предусматривает тарифные коэффициенты от 0,2 до 0,4. Поэтому и получается такая сумма.

Есть ли возможность у срочников, находящихся в таких условиях, каким-либо образом зарабатывать другой деятельностью? И разрешено ли это на законодательном уровне?

Ограничение по совмещению или иной занятости распространяется только на: военных должностных лиц ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации и других созданных в соответствии с законами воинских формирований. И не распространяется на: военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки. То есть на законодательном уровне срочники не попадают под указанное ограничение. Однако на практике, находясь в определенном месте и выполняя обязанности военной службы, совмещать занятость весьма сложно.

Оптимальным выходом могло бы быть продолжение военной службы по контракту, с выплатой полноценного денежного обеспечения. Однако здесь все зависит от желания срочника, а также — от командира, который имеет право на заключение контракта.

Кроме должностного оклада, находясь на службе, военнослужащие срочной службы получают форму и обеспечиваются питанием.

Как следовало бы изменить механизм исчисления должностного оклада срочников?

Запросов денежного обеспечения военнослужащих срочной службы немало. Часто в одной воинской части пребывают и мобилизованные, и контрактники, и срочники. При этом задачи, которые они выполняют, могут быть аналогичными. Однако размер денежного обеспечения существенно отличается. Поэтому военнослужащие срочной службы недовольны таким положением.

Один из вариантов — предусмотреть для военнослужащих срочной службы надбавку или доплату на период действия военного положения в Приказе МОУ.

Какие изменения уже происходят или ожидаются в ближайшее время?

Есть законопроекты, направленные на решение ситуации со срочниками различными путями. Так, например, законопроект № 9140 от 23.03.2023 предлагает предусмотреть в ЗУ О воинской обязанности и военной службе возможность для срочников уволиться со срочной службы по заявлению, то есть по собственному желанию. После этого они будут обязаны прибыть в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на воинский учет.

Есть законопроекты, касающиеся отпусков для срочников, вознаграждения военным, пребывающим в зоне боевых действий, в том числе срочникам, в размере 16 минимальных заработных плат. Также существует потенциальная возможность увеличения обеспечения срочников до размера минимальной заработной платы, но пока текст проекта отсутствует.

В условиях военного положения срочники не могут оставить службу и вынуждены работать вне установленных законом сроков. Что будет, если срочник все же решит оставить службу самовольно?

Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявка его вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью более 3 суток, но не более 1 месяца, подвергаются наказанием с содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до 2-х лет или лишением свободы на срок до 3-х лет.

При назначении наказания судом в виде содержания в дисциплинарном батальоне такой срочник исключается из списков воинской части до окончания срока наказания. Время пребывания в дисциплинарном батальоне не засчитывается в срок службы.

При каких условиях срочник может быть уволен со срочной службы?

Военнослужащие срочной службы по своему желанию могут уволиться по семейным обстоятельствам — в случае возникновения у них права на отсрочку или увольнение вследствие изменения семейных обстоятельств.

ЗУ О воинской обязанности и военной службе содержит перечень оснований для отсрочки и освобождения от призыва на срочную службу. В частности, речь идет о следующих семейных обстоятельствах.

Согласно ч. 2 ст. 17 лица, имеющие:

нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца или одинокую нетрудоспособную мать, или нетрудоспособных лиц, под опекой, попечительством или на содержании которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц — граждан Украины, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

несовершеннолетних родных братьев и сестер или нетрудоспособных братьев и сестер независимо от их возраста, если у них нет других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

ребенка или детей в возрасте до 18 лет, которого или которых воспитывают самостоятельно;

ребенка в возрасте до трех лет;

двух и более детей.

беременную жену.

В соответствии с ч. 1 ст. 18:

отец или мать, родные брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных;

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывающих ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и другими заболеваниями, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке, но которому не установлена инвалидность;

которые заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществляющих опеку над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Важный нюанс: в ч. 1 ст. 18 ЗУ О воинской обязанности и военной службе указывается, что это — основания для освобождения лица от призыва на срочную службу в мирное время. Для четкого понимания оснований для освобождения срочников во время действия военного положения по семейным обстоятельствам — и для военнослужащих срочной службы, и для самих воинских частей — стоит прописать эти правила отдельным пунктом статьи. Так, как это предусмотрено для мобилизованных и контрактников.

Какие обращения от срочников или их семей вы получаете на горячую линию вашей организации чаще всего?

Наиболее распространенными являются запросы по поводу: возможности увольнения сейчас, и планируются ли изменения на будущее; денежного обеспечения, особенно часто эти вопросы задавались в период февраля-марта в связи с изменениями в выплате дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн; возможности подписания контракта.

Номер горячей линии ОО Юридическая Сотня: 0 800 308 100