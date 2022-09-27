ГПСУ сообщила об изменении правил выезда за границу для мужчин, сопровождающих людей с инвалидностью

27 сентября, 18:38
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Новые правки утверждены постановлением Кабмина от 10 сентября, но вступили в действие сегодня (Фото:НВ)

Новые правки утверждены постановлением Кабмина от 10 сентября, но вступили в действие сегодня (Фото:НВ)

Правила выезда из Украины для мужчин, которые сопровождают людей с инвалидностью, изменили.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что новые правки утверждены постановлением Кабмина от 10 сентября 2022 года № 1044, но вступили в действие только сегодня, 27 сентября.

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Согласно изменениям, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают детей с инвалидностью, могут пересекать границу неограниченное количество раз. Ранее выезжать из страны разрешалось всего один раз в момент действия военного положения.

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Также мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, даже если они находятся не в Украине. При этом дети должны состоять на консульском учете в украинском диппредставительстве.

Граждане Украины, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее лиц, которых они сопровождали.

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Во время военного положения в Украине мужчинам 18—60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания. НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мобилизация Правила Выезд за границу ГПС Украины

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