Выезд украинских студентов за границу. Чем руководствоваться? 23 сентября, 15:08

Конституцией Украины и действующим законодательством или фантазиями руководства Государственной пограничной службы?

Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на Конституцию Украины, довольно часто начинает свое вечернее обращение к украинскому народу сильной фразой: «Свободный народ свободной страны…». Так и есть. Украина является демократической страной, а ее граждане свободны, но руководство ГПСУ считает иначе.

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Я, как адвокат, решила разобраться, имеют ли право представители ГПСУ или любые другие госслужащие Украины нарушать Конституцию и законы Украины в военное время в отношении законопослушных граждан Украины.

Сегодня в сети в очередной раз появился новый комментарий спикера Государственной пограничной службы о том, что отныне выезд студентов иностранных вузов за границу больше невозможен. А сотрудники ГПСУ, не вникая в законность таких заявлений, буквально выполняют их.

Хочу помочь гражданам Украины и сотрудникам ГПСУ разобраться в законодательстве касательно выезда студентов за границу.

Во-первых, важно понимать, что законом, имеющим высшую силу в Украине, является Конституция Украины.

Во-вторых, изменения в Конституцию Украины могут быть внесены исключительно Верховной Радой Украины в особом порядке.

В-третьих, если в стране возникает необходимость ограничить любое из прав, закрепленных Конституцией, такое ограничение должно быть обоснованным и принято Верховной Радой в виде закона, а потому любые новые правила и порядки, ограничивающие конституционное право гражданина Украины, которые вводятся госслужащими, в том числе представителями ГПСУ, в виде писем, разъяснений и пресс-релизов, являются незаконными.

И главное, что нужно знать студентам — по состоянию на сегодняшний день граждане Украины, законно поступившие в заграничный вуз, у которых есть все подтверждающие документы и которым предоставлена отсрочка от мобилизации, имеют полное законное право на пересечение границы с целью обучения. И это право до сих пор не запрещено и не ограничено ни одним законом.

Это еще раз доказывает, что в нашей стране сильнее не закон, а «корочка» госслужащего и оружие

И что мы имеем сегодня? На контрольно-пропускных пунктах работники ГПСУ, не выпуская студентов, грубо нарушают Конституцию Украины, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно статье 23 которого студенты являются лицами, не подлежащими призыву в особый период.

А теперь давайте рассмотрим часто употребляемые и популярные аргументы работников ГПСУ касательно запрета выезда:

• Якобы массовые подделки документов. Подделка документов в соответствии с Уголовным кодексом Украины является преступлением. Факт преступления считается доказанным исключительно при наличии обвинительного приговора суда, а не тщательного осмотра документов начальником смены на КПП.

Риторический вопрос: а если на границе выявят несколько поддельных свидетельств о рождении ребенка или свидетельства об инвалидности, то и этой категории граждан запретят выезд в силу этого факта?

• «Вы хотите уехать во избежание мобилизации». Напомним, что еще в марте ВР внесением изменений в Закон Украины «О мобилизации и мобилизационной подготовке» освободила студентов от призыва на особый период. А единственной нормой в законодательстве, за которую хоть как-то может «зацепиться» ГПСУ, является п. 2.6. Правил пересечения границы. Который является спорным, противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и Конституции Украины, и даже он не содержит запрета на выезд студентов.

• «Едешь учиться за границу, а языка иностранного не знаешь… Как вуз вам прислал документы? Если автобусом, то это нельзя, а можно только по почте… Вы за границей отпечатки пальцев давали, когда получали студенческий билет? Все эти доводы не выдерживают никакой критики.

Вернемся к сегодняшним словам спикера ГПСУ. «Украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время военного положения. Ранее, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы, говорит Демченко. — Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей».

В очередной раз перечитываю эту цитату и понимаю, что пресс-секретарь ГПСУ либо потерял полностью способность элементарно логически мыслить, либо искренне верит, что украинцами можно так же грубо манипулировать, как это делает наш кровожадный сосед со своим народом.

О каком решении военного руководства, о какой норме он говорит? О письме Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Минобороны, которое он направлял в марте и в котором просил разрешить выезд студентам? Насколько я помню, направление этого письма было вызвано тем, что согласно законодательству студенты уже имели право на выезд, военкоматы должны были выдавать соответствующие справки, а выезд блокировался именно пограничниками. Кроме того, переписка между Главнокомандующим и министерством не является нормативно правовым актом. Тем более не может ограничить право, закрепленное Конституцией.

По словам спикера ГПСУ, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами. Каким нормативно-правовым актом упразднило? Снова внутренней перепиской?

Если рядовому гражданину, ежедневно не сталкивающемуся с практикой Европейского Суда по правам человека и защите прав человека, может показаться, что основополагающее конвенционное право человека можно перечеркнуть в военное время одним звонком или письмом, то юристы четко понимают вес Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и возможные последствия такого грубого нарушения прав. Особенно во время, когда Украина в июне этого года такой страшной и драматической ценой получила право на будущее вступление в ЕС.

9 ноября 1995 года Актом международного признания Украины как демократического правового государства стало вступление Украины в Совет Европы и ратификация Верховной Радой Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к нему (далее — Конвенция). С этого момента Конвенция и Протоколы к ней стали частью национального законодательства Украины, поэтому являются обязательными к исполнению.

Принцип свободы является основополагающим принципом права, ключевой идеей которого является возможность выбора поведения лицом, ограничивающимся исключительно законодательством. Основным правилом, вытекающим из принципа свободы, является «Разрешено все, что не запрещено законом». В Украине этот принцип закреплен Конституцией Украины, о чем свидетельствует ч. 1 ст. 19, согласно которой «правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством».

Статья 2 первое предложение Протокола № 1 к Конвенции гласит: Никому не может быть отказано в праве на образование. (…)".

Справочник по применению статьи 2 Протокола № 1 к Европейской Конвенции по правам человека, принятый Европейским судом по правам человека (по существу официальный комментарий к Конвенции), толкует право на ограничение права на образование следующим образом:

«15. Ограничения права на образование существуют, хотя из статьи 2 Протокола № 1 не вытекает никакого явного ограничения. Однако такие ограничения не должны нарушать сути права на образование и лишать его эффективности. Эти ограничения должны быть предусмотрены законом и должны преследовать законные цели, несмотря на то, что в сфере действия статьи 2 Протокола № 1 не существует исчерпывающего перечня „законных целей“ (Leyla Şahin против Турции, § 154).».

Согласно решениям ЕСПЧ, образование, о котором идет речь, включает: начальное школьное образование («Sulak v. Turkey»), полное среднее образование («Кипр v. Turkey» [ОП]), высшее образование («Leyla Şahin v. Turkey»; «Mürsel Eren v. Turkey»), профессиональное образование.

Конституция Украины, являющаяся законом прямого действия и имеющая высшую силу по отношению к другому законодательству Украины, в статье 53 закрепляет право каждого на образование.

Согласно требованиям статьи 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Эту правовую позицию косвенно подтверждает и сама Пограничная служба Украины, которая неоднократно в течение весны и лета на своем официальном сайте не только заявляла о праве выезда студентов за границу, но и давала подробное разъяснение, какие документы нужно предоставить и что в них должно быть указано. Еще раз напомню, что законодательство не менялось с апреля.

Несмотря на законное конституционное право студентов на выезд, фактически уехать студентам по закону почти нереально, потому что им приходится защищать свои права перед вооруженными работниками ГПСУ, которые, к сожалению, прежде всего опираются не на закон, а на указания, реплики, пресс -релизы собственного руководства.

Это еще раз доказывает, что в нашей стране сильнее не закон, а «корочка» госслужащего и оружие.

Я не отстаиваю в этой статье то, что нужно выпускать или наоборот не упускать студентов во время войны из страны, я отстаиваю принцип верховенства права. Именно безусловное соблюдение принципа верховенства права делает нас правовым и демократическим государством.

А если нужно запретить выезд студентов за границу, то нужно оформить этот запрет посредством изменений в законодательство.

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