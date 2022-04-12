С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 20 журналистов — НСЖУ

12 апреля, 16:24
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Среди погибших есть иностранные журналисты (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Среди погибших есть иностранные журналисты (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

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С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже 20 журналистов.

Как сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, по состоянию на 3 апреля было известно о 18 погибших представителях СМИ.

8 апреля сообщалось о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля — о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитинец, видеоинженера Романа Нежиборца.

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В НСЖУ также представили список погибших журналистов.

1. Пьер Закжевски

2. Александра Кувшинова

3. Александр Лыткин

4. Павел Ли

5. Сергей Пущенко

6. Евгений Сакун

7. Брент Энтони Рено

8. Оксана Баулина

9. Дилербек Шакиров

10. Виктор Дедов

11. Виктор Дударь

12. Лилия Гумянова

13. Юрий Олейник

14. Олег Якунин

15. Максим Левин

16. Мантас Кведаравичюс

17. Сергей Заиковский

18. Денис Котенко

19. Евгений Баль

20. Роман Нежиборец

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 апреля — 48-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) Нападение на журналистов Война России против Украины

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