«Каждый фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну». 10 работ погибшего Макса Левина за время полномасштабного вторжения РФ 2 апреля, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Макс Левин (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

После длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области 1 апреля полиция нашла погибшим фотожурналиста и документалиста Макса Левина. По предварительной информации, его убили двумя выстрелами из стрелкового оружия, сообщили в Офисе генпрокурора.



Макс Левин в сопровождении военного и бывшего фотографа Алексея Чернышева отправился в поселок в Вышгородском районе 13 марта, чтобы документировать последствия российской агрессии. Они покинули машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними исчезла.

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Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались интенсивные боевые действия. 22 марта друг и коллега фотографа Маркиян Лысейко сообщил о его исчезновении. 2 апреля в Офисе генпрокурора подтвердили гибель Левина. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.

Макс Левин сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора с рядом украинских и международных СМИ, в частности, Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

Большинство документальных проектов фотографа связано с войной в Украине.

«Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну», — цитирует Левина LB.ua.



Вместе с Маркияном Лисейко в 2014 году он основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 бойцами, их семьями и гражданами Украины в целом. Макс был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

НВ публикует 10 фото фотожурналиста и документалиста Макса Левина, сделанных во время полномасштабной войны России в Украине, во время освещения которой он погиб. Больше работ можно посмотреть здесь.

Сотрудники ГСЧС Украины направляются к части ракеты, застрявшей в асфальте возле Харькова, 25 февраля 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Уничтоженная техника российских военных в Харькове, 25 февраля 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Военнослужащий ВСУ стоит в супермаркете в Буче, 28 февраля 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Разрушенный в результате обстрелов российских оккупантов жилой дом в Бородянке, 3 марта 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Уничтожена техника оккупантов Бородянке 3 марта, 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Мужчина стоит возле сожженного автомобиля возле дома культуры в поселке Бышев, уничтоженного войсками РФ, 4 марта 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Украинский военный несет пустой снаряд из самоходной гаубицы возле Макарова, 6 марта 2022 года.



Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Эвакуация мирных жителей в Ирпене, 9 марта 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Украинский военный прячется от вражеского авиаудара в районе Демидова, 10 марта 2022 года.

Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

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