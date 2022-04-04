Жертвы России в войне против Украины. От рук оккупантов погибли 18 журналистов, 13 ранены, еще восемь похищены — Минкульт 4 апреля, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты расстреливали машины с надписью Press (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 18 журналистов, ранения получили 13 представителей СМИ.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Такие данные по состоянию на понедельник 4 апреля, обнародовали в Министерстве культуры и информационной политики.

Видео дня

Среди погибших было 15 мужчин и три женщины, похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), три человека пропавшие безвести, 15 журналистов подверглись запугиванию.

Всего российские оккупанты совершили 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания — 5, Чехия — 2, США -2, Дания — 2, ОАЭ — 2, РФ — 2, Ирландия — 1, Швейцария — 1, Франция — 1, Литва — 1.

В Киевской области пострадал 31 журналист, в Запорожской — 15, в Киеве — 7, в Херсонской — 5, в Донецкой — 5, в АР Крым — 2, в Сумской — 2, в Одесской — 2, в Черниговской — 1, в Николаевской — 1, в Луганской — 1, в Кировоградской — 1.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 апреля — 40-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Слушайте подкаст на эту тему

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Читайте также: В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.