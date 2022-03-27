В Херсоне и Каховке люди снова вышли на мирную акцию против оккупации: российские военные разогнали митинг
В Херсонской области люди протестовали против российских оккупантов (Фото:Скриншот с видео Юрий Соболевский / Facebook)
В Херсоне и Каховке в воскресенье, 27 марта, люди в очередной раз вышли на мирную акцию против российской оккупации.
Фото с акции публиковали СМИ и очевидцы. Многие участники акции с украинскими флагами.
В Херсоне люди скандировали « Херсон — это Украина», а российские кафиры бросали в участников дымовые шашки.
Журналист Константин Рыженко пишет в Telegram, что одна из шашек попала женщине в ногу, а еще несколько застряли в утеплении стены кинотеатра рядом.
По словам журналиста, митинг разогнали, но не было заметно, чтобы кафиры задерживали людей.
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В то же время, люди вышли на мирную акцию против оккупации и в Каховке.
Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
«Каховка снова вышла на митинг против агрессора и оккупанта. Свободные люди отстаивают свою правду – они дети Украины», – отметил Соболевский.
Люди уверены, что пока они будут здесь стоять, то здесь никто не сможет сделать «русский мир».
Горожане пришли на мирное мероприятие с Государственными флагами Украины.
В Херсонской области с начала российской оккупации 2 марта жители регулярно проводят мирные акции протеста против агрессора, российские военные применяют силу и оружие против людей, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.