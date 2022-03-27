В Херсоне и Каховке люди снова вышли на мирную акцию против оккупации: российские военные разогнали митинг 27 марта, 19:40 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области люди протестовали против российских оккупантов (Фото:Скриншот с видео Юрий Соболевский / Facebook)

В Херсоне и Каховке в воскресенье, 27 марта, люди в очередной раз вышли на мирную акцию против российской оккупации.



Фото с акции публиковали СМИ и очевидцы. Многие участники акции с украинскими флагами.

В Херсоне люди скандировали « Херсон — это Украина», а российские кафиры бросали в участников дымовые шашки.

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Журналист Константин Рыженко пишет в Telegram, что одна из шашек попала женщине в ногу, а еще несколько застряли в утеплении стены кинотеатра рядом.

По словам журналиста, митинг разогнали, но не было заметно, чтобы кафиры задерживали людей.

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В то же время, люди вышли на мирную акцию против оккупации и в Каховке.

Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Каховка снова вышла на митинг против агрессора и оккупанта. Свободные люди отстаивают свою правду – они дети Украины», – отметил Соболевский.

Люди уверены, что пока они будут здесь стоять, то здесь никто не сможет сделать «русский мир».

Горожане пришли на мирное мероприятие с Государственными флагами Украины.

В Херсонской области с начала российской оккупации 2 марта жители регулярно проводят мирные акции протеста против агрессора, российские военные применяют силу и оружие против людей, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

