В Мелитополе оккупанты планируют организовать проплаченный митинг в поддержку «российских властей». За измену Родине предлагают 1200 рублей

26 марта, 03:16
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Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Автор: Елена Басараб

Оккупанты в Запорожской области в городе Мелитополь планируют проведение фейкового митинга в поддержку «российских властей». За измену Родине людям обещают 1200 рублей.

Об этом в телеграмме сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ.

«Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку «российских властей».

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Известно, что обещанная оплата за участие — 1200 рублей. Всем желающим «подзаработать», тем самым изменяя свою Родину, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и «искренне» радоваться видеокамеры.

В других временно оккупированных городах Запорожской области — г. Мелитополь и Энергодар — с привлечением возможностей так называемым «Советом промышленников и предпринимателей», пытаются оказать максимальное содействие местным фермерам в поставках с временно оккупированной территории АР Крым удобрений, топлива и других стратегических материалов, посевных работ.

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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