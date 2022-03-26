В Мелитополе оккупанты планируют организовать проплаченный митинг в поддержку «российских властей». За измену Родине предлагают 1200 рублей 26 марта, 03:16 Цей матеріал також доступний українською Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Оккупанты в Запорожской области в городе Мелитополь планируют проведение фейкового митинга в поддержку «российских властей». За измену Родине людям обещают 1200 рублей.

Об этом в телеграмме сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ.



«Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку «российских властей».

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Известно, что обещанная оплата за участие — 1200 рублей. Всем желающим «подзаработать», тем самым изменяя свою Родину, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и «искренне» радоваться видеокамеры.

В других временно оккупированных городах Запорожской области — г. Мелитополь и Энергодар — с привлечением возможностей так называемым «Советом промышленников и предпринимателей», пытаются оказать максимальное содействие местным фермерам в поставках с временно оккупированной территории АР Крым удобрений, топлива и других стратегических материалов, посевных работ.