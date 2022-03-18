Оккупанты пытаются установить жесткий полицейский режим на захваченных территориях Херсонской области — Генштаб ВСУ

18 марта, 13:38
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В захваченном Херсоне люди выходят на митинги за Украину (Фото:Медиа-центр IPC-Херсон)

В захваченном Херсоне люди выходят на митинги за Украину (Фото:Медиа-центр IPC-Херсон)

Российские оккупанты пытаются установить жесткий полицейский режим на захваченных территориях Херсонской области.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«На Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области», — отметили там.

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Они также не оставляют попыток захватить Изюм Харьковской области.

В этом регионе оккупанты усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия в целях организации инженерного и материально-технического обеспечения.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Херсон Война России против Украины

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