«Моя личная инициатива». Аброськин предложил себя российским оккупантам в обмен на жизни детей в Мариуполе 25 марта, 04:19 Цей матеріал також доступний українською Аброськин готов сдаться в плен РФ ради вывоза детей из Мариуполя (Фото:Вячеслав Аброськин via Facebook)

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил себя российским оккупантам в обмен на возможность вывести детей из осажденного Мариуполя.



На своей странице в Facebook он обратился к российским захватчикам с просьбой впустить его в осажденный город для сбора детей и организации их вывоза.

По его словам, ему нужно три дня в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми он сдастся в плен.

Видео дня

«Я — генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включён в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить», — отметил Аброськин

Экс-заместитель главы полиции также добавил, что при его участии были убиты десятки российских захватчиков, а тысячи их пособников — задержаны.

«Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку Азов. Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе», — резюмировал Аброськин.

Накануне в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, начинающих умирать от голода.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.