Охота продолжается. ВСУ за сутки сбили 14 российских беспилотников

7 мая, 01:35
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Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

За сутки 6 мая Вооруженные силы Украины сбили сразу 14 российских беспилотников Орлан-10. Об этом объявило командование Воздушных сил ВСУ.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Кроме ювелирной работы авиации Воздушных Сил на Юго-Восточном направлении есть очередные уничтоженные БпЛА агрессора», — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ, подводя итоги суток, подчеркнули, что «охота продолжается».

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За 71 день с момента начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины сбили 324 беспилотника оккупантов.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат 6 мая также сообщил, что авиация РФ уже несколько недель не заходит в зону действия украинской противовоздушной обороны.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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