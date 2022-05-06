«Подбодрили оккупантов». ВСУ показали использование дронов-камикадзе Switchblade

6 мая, 18:01
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Скриншот из видео (Фото:53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook)

Скриншот из видео (Фото:53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook)

Украинские защитники показали применение беспилотника Switchblade против российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Видео опубликовала 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха в Facebook.

«С помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, подбодрили оккупантов, так упорно готовивших укрепления», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/tweetsNV/status/1522591669006348291

Также военнослужащие напомнили, что 6 мая отмечают День пехоты.

«Сегодня — 6 мая — мы празднуем День пехоты! День Украинской пехоты, справедливо считающейся одной из лучших в Европе. Свою выдающуюся репутацию наши воины завоевали не на парадах, а в жестких боях против коварного превосходящего численностью и техникой русского оккупанта», — добавили ВСУ.

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Беспилотник Switchblade оснащен камерами, системами наведения и боеголовками и может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон.

Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее — все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.

https://www.youtube.com/embed/RgqAnQCp5WI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Дроны Switchblade

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