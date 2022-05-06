Российская авиация уже несколько недель не заходит в зону действия украинской ПВО — командование Воздушных сил ВСУ 6 мая, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Россия изменила тактику применения авиации в Украине (Фото:structure.mil.ru)

Российская авиация несколько недель не заходит в зону действия украинской противовоздушной обороны и не входит в столкновение с истребителями.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

«На сегодняшний день боевая авиация противника не заходит в зону действия нашей противовоздушной обороны, так же не входит в столкновение с нашими истребителями, а только действует там, где уже временно подконтрольная ей территория, которую они насытили средствами противовоздушной обороны», — пояснил он.

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По словам представителя Воздушных сил ВСУ, речь идет о Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

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Игнат добавил, что это произошло из-за того, что враг понес серьезные потери в первые недели войны.

«На сегодняшний день почти 200 самолетов врага разных типов поражены, также более 150 вертолетов, немало БПЛА и крылатых ракет. Враг понес ощутимые для него потери, это современные, новые самолеты, пилоты, которые погибли или получили ранения. Потому враг изменил тактику действий и уже несколько недель не входит в воздушное пространство, которое мы контролируем», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 мая — 72-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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