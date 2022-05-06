Новые данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине ликвидировали почти 25 тысяч российских оккупантов

6 мая, 11:58
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Украина уничтожает технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украина уничтожает технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 900 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 6 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 7000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 1110 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2686 ед.,
  • артиллерийских систем — 502 ед.,
  • РСЗО — 171 ед.,
  • средства ПВО — 83 ед.,
  • самолетов — 199 ед.,
  • вертолетов — 155 ед.,
  • автомобильной техники — 1926 ед.,
  • корабли/катера — 11 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 324 ед.,
  • спецтехника — 38 ед.
  • крылатые ракеты — 90 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310564817923270

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 мая — 72-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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