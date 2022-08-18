ВСУ ударили по Новой Каховке. Ранее оккупанты хвастались отремонтированным там мостом — видео

18 августа, 11:24
Официальных данных о состоянии моста на Каховской ГЭС пока нет (Фото:svidok.info)

Официальных данных о состоянии моста на Каховской ГЭС пока нет (Фото:svidok.info)

В ночь на четверг, 18 августа, ВСУ нанесли удар по временно оккупированной РФ Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео одного из очевидцев, на котором слышна серия взрывов.

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«Накануне оккупанты хвастались, что отремонтировали мост возле ГЭС», — отметил он.

Видео дня

В то же время официальных данных от украинских военных об ударе и его последствиях пока не поступало.

О восстановлении моста на Каховской ГЭС ранее хвастались местные коллаборанты. Эту же информацию подтвердил и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Стратегически важный для оккупантов объект получил повреждения в результате ударов украинских военных 10 и 12 августа.

https://www.youtube.com/watch?v=DxbnhK8poaI

После разрушения Антоновского моста он был последней возможность для переброски ВС РФ своей техники через Днепр, поэтому российские захватчики не прекращают попыток отремонтировать его.

В свою очередь Силы обороны отмечают, что все переправы в этом районе все равно находятся под их огневым контролем.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Новая Каховка ГЭС Мост Война России против Украины

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