ВСУ ударили по Новой Каховке. Ранее оккупанты хвастались отремонтированным там мостом — видео
Официальных данных о состоянии моста на Каховской ГЭС пока нет (Фото:svidok.info)
В ночь на четверг, 18 августа, ВСУ нанесли удар по временно оккупированной РФ Новой Каховке Херсонской области.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео одного из очевидцев, на котором слышна серия взрывов.
«Накануне оккупанты хвастались, что отремонтировали мост возле ГЭС», — отметил он.
В то же время официальных данных от украинских военных об ударе и его последствиях пока не поступало.
О восстановлении моста на Каховской ГЭС ранее хвастались местные коллаборанты. Эту же информацию подтвердил и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Стратегически важный для оккупантов объект получил повреждения в результате ударов украинских военных 10 и 12 августа.
После разрушения Антоновского моста он был последней возможность для переброски ВС РФ своей техники через Днепр, поэтому российские захватчики не прекращают попыток отремонтировать его.
В свою очередь Силы обороны отмечают, что все переправы в этом районе все равно находятся под их огневым контролем.
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