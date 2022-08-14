ВСУ добивают Антоновский мост, чтобы закрепить статус непроездного — ОК Юг

14 августа, 15:39
Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне в ночь на 14 августа, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Инфографика: НВ

В эфире телемарафона она подтвердила, что украинские силы вновь атаковали Антоновский мост. Гуменюк подчеркнула, что ВСУ намерены помочь оккупантам совершить новый «жест доброй воли» и закрепить статус Антоновского моста как непроездного.

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«Это означает, что перевоз тяжелой техники и запасов боеприпасов невероятно затруднен до состояния невозможного», — сказала она.

Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают уточнять результаты ударов по мостам в Херсонской области. Она также сказала, что российское командование использует остатки транспортных путей для эвакуации на Левый берег Днепра.

Когда мосты будут полностью разрушены, оставшимся на Правом берегу оккупантам придется «принять волю ВСУ», отметила Гуменюк.

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Ранее Telegram-каналы опубликовали видео ударов по Антоновскому мосту в ночь на 14 августа.

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О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. В ночь на 8 августа украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому автомобильным мостам.

Также депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань говорил, что ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Подрыв моста

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