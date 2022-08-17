Помогла местная фирма. Оккупанты восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС — депутат 17 августа, 18:57 Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

В Херсонской области захватчики восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии Укринформ.

Он подтвердил, что мост был восстановлен.

«Мост по плотине Каховской ГЭС — они уже его восстановили», — сообщил Хлань.

Видео дня

По его словам, ремонтировать мост врагу помогла местная фирма Олеся.

Других деталей он не рассказал.

10 августа в Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Он стал непригоден для использования.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.