Помогла местная фирма. Оккупанты восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС — депутат
Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)
В Херсонской области захватчики восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.
Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии Укринформ.
Он подтвердил, что мост был восстановлен.
«Мост по плотине Каховской ГЭС — они уже его восстановили», — сообщил Хлань.
По его словам, ремонтировать мост врагу помогла местная фирма Олеся.
Других деталей он не рассказал.
10 августа в Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Он стал непригоден для использования.
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