Помогла местная фирма. Оккупанты восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС — депутат

17 августа, 18:57
Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

В Херсонской области захватчики восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии Укринформ.

Он подтвердил, что мост был восстановлен.

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«Мост по плотине Каховской ГЭС — они уже его восстановили», — сообщил Хлань.

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По его словам, ремонтировать мост врагу помогла местная фирма Олеся.

Других деталей он не рассказал.

10 августа в Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Он стал непригоден для использования.

https://www.youtube.com/watch?v=DxbnhK8poaI
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область ГЭС Война России против Украины

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