ВСУ нанесли новые удары по мосту в районе Каховской ГЭС 12 августа, 20:13 Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.

«Передвижение техники и вооружение по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно», — сказал он в эфире телемарафона.

Хлань уточнил, что ранее был уничтожен автомобильный путь через ГЭС, но там оставалась еще одна дорога через дамбу.

Видео дня

«Сегодня ВСУ совершенно ювелирно уничтожили и этот путь», — рассказал он.

Теперь, по его словам, у оккупантов не осталось больше путей поставки боекомплектов и тяжелой техники.

Ранее об ударах украинских сил по Антоновскому и Каховскому мостах во временно оккупированной Херсонской области сообщалось 10 августа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.