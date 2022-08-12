ВСУ нанесли новые удары по мосту в районе Каховской ГЭС

12 августа, 20:13
Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.

«Передвижение техники и вооружение по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно», — сказал он в эфире телемарафона.

Хлань уточнил, что ранее был уничтожен автомобильный путь через ГЭС, но там оставалась еще одна дорога через дамбу.

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«Сегодня ВСУ совершенно ювелирно уничтожили и этот путь», — рассказал он.

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Теперь, по его словам, у оккупантов не осталось больше путей поставки боекомплектов и тяжелой техники.

Ранее об ударах украинских сил по Антоновскому и Каховскому мостах во временно оккупированной Херсонской области сообщалось 10 августа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Мост

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